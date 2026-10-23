تراجع المؤشرات الأوروبية وسط ترقب نتائج الشركات الفصلية



انخفضت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الجمعة، مع تقييم الأسواق نتائج أعمال الشركات الفصلية، في حين ساهم ارتفاع أسعار النفط وحالة عدم اليقين السياسي في فرنسا في تعزيز أجواء الحذر في الأسواق. وانخفض المؤشر ستوكس 600 ⁠الأوروبي 0.13 % إلى 636.50 نقطة بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل الخميس ‌أكبر هبوط يومي له في 3 أسابيع، متجهاً نحو تكبد خسائر أسبوعية.

وهوى ‌سهم كيرينج 10.4 % بعد ‌انخفاض مبيعات علامتها الرئيسية جوتشي في ‌الربع الثالث، ما ‌بدد الآمال في نجاح خطة التعافي.

في المقابل، قفز ​سهم هولسيم ‌السويسرية ​لصناعة الأسمنت 5.2 % بعدما ⁠رفعت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية إثر تسجيل مبيعات وأرباح فصلية فاقت ​التوقعات.

وطغى ⁠التفاؤل ⁠الناجم عن موسم قوي لنتائج أعمال شركات أوروبية بشكل عام على المخاوف بشأن ⁠الاضطرابات الاجتماعية في فرنسا، والتي دفعت عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً هذا الأسبوع، بينما ‌زادت موجة بيع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من ​الضغوط على الأسواق.

وارتفعت أسعار النفط مع تداول خام برنت قرب أعلى مستوياته في أشهر عدة.