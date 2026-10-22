الذهب يتراجع مع ترقب توجهات الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب ​ الخميس، وسط ترقب المشاركين في السوق لاجتماع السياسة النقدية ​لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر عقده الأسبوع المقبل بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4115.50 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أمس الأربعاء أدنى مستوى له ⁠منذ 15 أكتوبر عند 4104.33 دولارات. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 % إلى 4132.30 دولاراً.

وينصب تركيز السوق على اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي ​27 ⁠و28 أكتوبر ⁠وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها الأسبوع المقبل. وتمثل هذه البيانات مؤشراً رئيسياً يحظى بمتابعة وثيقة من البنك المركزي الذي ⁠يتطلع للوصول بمعدل التضخم إلى 2 %.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة لا تتجاوز 16 % أن يرفع المركزي الأمريكي الفائدة الأسبوع المقبل، لكنهم يتوقعون بنسبة تصل إلى 90 % أن يقوم برفعها في ديسمبر.

وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة بالسلب على أسعار الذهب لأنها تزيد من ​تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 57.33 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 1.1 % إلى 1609.95 دولارات، وهبط ​البلاديوم 0.8 % إلى ‌1078.52 دولاراً.