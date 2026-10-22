الدولار يتوقف عن التراجع وترقب لقرار المركزي الأمريكي

توقف الدولار مؤقتاً عن التراجع اليوم الخميس، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل اجتماعات البنوك المركزية المقررة الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن يسهم ازدهار الذكاء الاصطناعي في دعم نمو الاقتصاد الأمريكي والإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وفقاً لرويترز.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.33955 دولار، مدعوماً ببيانات تضخم بريطانية جاءت أقوى من المتوقع. وحافظ الدولار الأسترالي على مستواه فوق 70 سنتاً أمريكياً عند 0.7025 دولار، فيما صعد الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى له في شهر عند 0.5709 دولار، بدعم من توقعات رفع أسعار الفائدة. وظل الدولار الكندي قرب أعلى مستوى له في شهر عند 1.4032 دولار كندي، وسط توقعات مماثلة بشأن الفائدة.

وتحرك اليورو والين ضمن نطاقات ضيقة، مع استقرار الين قرب 158 يناً للدولار، بينما واصل اليورو تراجعه خلال الشهر.

وتتوقع الأسواق أن يثبت البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مع ترجيح رفعها في وقت لاحق، فيما يرجح أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر، قبل رفعها في ديسمبر.