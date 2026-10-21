ارتفاع العملات المشفرة.. و«بتكوين» فوق 83 ألفاً

صعدت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الأربعاء، لتتداول البتكوين أعلى من مستوى 83 ألف دولار، مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.

وارتفعت بتكوين 0.90% إلى 83198 دولاراً، والإيثريوم 0.59% إلى 2447 دولاراً، وزادت سولانا 0.29% إلى 106.2 دولارات، وإكس آر بي 2.23% إلى 1.35 دولار.

وتأتي هذه المكاسب الجماعية في سوق الأصول الرقمية وسط حالة من الحذر والترقب تسيطر على الأسواق المالية العالمية، لا سيما مع اقتراب موعد انعقاد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع القادم، وسط تباين التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة وسياسات التيسير النقدي المقبلة وتداعياتها المباشرة على سيولة الأسواق وعوائد السندات.

وكانت الأسواق قد تعرضت مؤخراً لضغوط بيعية مكثفة موجّهة بحالة التقلب المرتبطة ببيانات التضخم الأمريكية ومعدلات الأسعار، ما أدى إلى تصحيحات سعرية حادة وعمليات تصفية ضخمة للمراكز الاستثمارية ذات الرافعة المالية العالية.

ومع ذلك، أبدت عملة «بتكوين» مرونة مؤسسية ملحوظة عبر الدفاع عن مستويات الدعم الفنية الرئيسية بالقرب من حاجز 80 ألف دولار، مدعومة بعمليات تجميع تدريجية من قبل كبار المستثمرين والمؤسسات وصناديق التداول الفورية، رغم التذبذب الملحوظ في صافي التدفقات النقدية.

وفي السياق ذاته، تحاول العملات البديلة الرئيسية مثل «إيثريوم»، و«سولانا»، و«إكس آر بي» بناء قواعد سعرية صلبة لاستعادة زخمها الصعودي، مستفيدة من التحسينات التقنية وتحديثات الشبكات والاهتمام المتجدد من قِبل المستثمرين الساعين لتحوط محافظهم ضد المخاطر الاقتصادية الكلية المتقلبة عالمياً.

ويشير محللون إلى أن استقرار الأسعار فوق مستويات الدعم الحالية يعكس حالة من التوازن المؤقت بين قوى العرض والطلب.

ويرى الخبراء أن اتجاهات التداول تعتمد بشكل محوري على لغة الخطاب الفيدرالي المقبل، مشددين على أن أي إشارات حول خفض محتمل لأسعار الفائدة ستشكل المحفز الرئيسي لتدفق السيولة المؤسسية نحو الأصول الرقمية، بينما قد يعيد أي تشديد نقدي غير متوقع الضغوط البيعية، ويدفع السوق نحو إعادة اختبار مستويات الدعم السابقة.