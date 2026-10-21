تباين أداء المؤشرات الأوروبية وسط مخاوف بشأن الاضطرابات في فرنسا



تباين أداء المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء وسط مخاوف بشأن الاضطرابات في فرنسا. واستقر ⁠المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 638.80 نقطة بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش.

واتجهت أنظار المستثمرين لنتائج الأعمال المالية للشركات من أجل تلمس ‌اتجاه للمنطقة وسط غموض يكتنف الأوضاع فيها.

وقفز سهم راندستاد 11.6 % بعد أن ‌أعلنت شركة التوظيف عن نمو في الإيرادات ‌من النشاط الأساسي بنسبة 3.9 % للربع الثالث، متجاوزة بذلك متوسط ‌توقعات المحللين البالغ 2.9 %.

وقفز أيضاً سهم إيسيلور لوكسوتيكا ​11.1 %، بعد أن ​أعلنت عن زيادة 7.2 % في إيرادات الربع الثالث بأسعار صرف ثابتة، متجاوزة بذلك توقعات المحللين.

لكن المعنويات ظلت هشة، ​وقيّم ⁠المستثمرون التداعيات ⁠المحتملة للاضطرابات في فرنسا التي زادت من المخاوف حيال ضعف المالية العامة للبلاد وتباطؤ النمو.

وهوى ⁠سهم كارفور 12.5 %، بعد أن خفضت سلسلة المتاجر الفرنسية توقعاتها للأرباح السنوية، وقالت إن أعمال الشغب والنهب وحظر التجول رفعت التكاليف وعطلت العمليات في متاجرها.

وارتفع التضخم في ‌بريطانيا بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، ما زاد من توقعات ​رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده في نوفمبر. وهبط المؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.16 %.