تراجع معدل البطالة في بريطانيا لأقل مستوى في عام

تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة لأقل مستوى في عام خلال أغسطس، وبعكس توقعات استقراره.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء العشرين من أكتوبر عن مكتب الإحصاءات الوطنية، تباطأ معدل البطالة في بريطانيا عند 4.7% خلال أغسطس وهو أقل مستوى منذ يوليو 2025، ومقابل مستويات 4.9% في يوليو 2026.

هذا وقد زاد عدد العاملين على قوائم الأجور بحوالي 13 ألفاً في الفترة ما بين أغسطس وسبتمبر ليسجل 30.3 مليوناً.

فيما ارتفع معدل نمو الأجور السنوي الأساسية - باستثناء المكافآت والحوافز - 3.7% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، فيما بلغ نمو الأجور الحقيقي، بعد احتساب التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين 0.8%.

أما معدل نمو الأجور شاملاً المكافآت فتباطأ إلى 3.7% من 3.9%، ما يشير إلى أن عدد العاملين الذين حصلوا على مكافآت كان محدوداً.

على الجانب الآخر، تراجعت فرص العمل الشاغرة بمقدار 21 ألفاً لأقل مستوى في 5 سنوات لتسجل 691 ألفاً في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر. كما أنه أكبر تراجع منذ فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس.