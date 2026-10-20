أمازون تستثمر 16 مليار يورو في ألمانيا 2027

أعلنت شركة أمازون الأمريكية عن استثمار 16 مليار يورو (نحو 18 مليار دولار) في ألمانيا عام 2027، ولا سيما في مراكز بيانات ومنشآت خاصة بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال قمة حكومية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضحت أمازون في بيان أنّ هذه الاستثمارات ستشمل قطاعات "التوظيف والتكنولوجيا والبنية التحتية"، بما في ذلك توسيع شبكة "أمازون ليو" الفضائية للإنترنت عريض النطاق، بالإضافة إلى مشاريع لوجستية ورقمية جديدة.

وجاء هذا الإعلان خلال قمة في برلين ترمي إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، شارك فيها نحو مئتي مسؤول شركة ومستثمر.

ومن بين المشاركين شركات ألمانية رائدة مثل سيمنز، ومرسيدس بنز، وباير، ودويتشه تليكوم، بالإضافة إلى شركات أميركية عملاقة مثل بوينغ، وأنثروبيك، وإنفيديا.

ويسعى المستشار المحافظ فريدريش ميرتس الذي أضعفته انتكاسات انتخابية مؤخرا إلى إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي واجه سنوات من النمو الضعيف وتراجعا في القدرة التنافسية لقطاعه الصناعي.

وسعى ميرتس الثلاثاء إلى إقناع المستثمرين بمزايا الاستثمار في بلاده.

وقال "شرعت حكومتي في عملية إصلاح وتحديث هي الأكثر طموحا في العقود الأخيرة"، مشيرا بشكل خاص إلى الاستثمارات الخاصة والعامة، وتخفيض الضرائب، ودعم أسواق رأس المال في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة مع إذاعة "دويتشلاندفونك" الرسمية الثلاثاء، أكدت وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه، أنه تم تأمين التزامات استثمارية من شركات "تتجاوز قيمتها 220 مليار يورو" (نحو 246 مليار دولار).