ارتفاع جماعي للعملات المشفرة.. والبتكوين فوق 82 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الاثنين، مع تحسن محدود في أداء السوق رغم استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.

وارتفعت عملة بتكوين 1.91% إلى 82407 دولارات، والإيثريوم 3.23% إلى 2416 دولاراً، وزادت سولانا 3.85% إلى 105.04 دولارات، وإكس آر بي 3.93% إلى 1.31 دولار.

وتأتي هذه الموجة من الارتفاعات الجماعية في سوق العملات المشفرة لتشير إلى حالة من الحذر المتفائل بين المستثمرين، رغم استمرار التحديات والضغوط التي تحيط بالاقتصاد العالمي، فعلى الرغم من تواصل مخاوف التضخم والتشديد النقدي من قبل البنوك المركزية الكبرى، تظهر الأصول الرقمية قدرة ملحوظة على التقاط الأنفاس وجذب سيولة جديدة، مستفيدة من إعادة تقييم المخاطر ودخول مؤسسات استثمارية كبرى لتعزيز مراكزها بأسعار جذابة بعد موجات التراجع السابقة.

وتؤدي «بتكوين»، باعتبارها قائدة السوق والملاذ الرقمي الأول، دوراً رئيسياً في تحسين معنويات المتداولين، حيث يعكس تجاوزها مستويات 82 ألف دولار رغبة السوق في تكوين قاعدة دعم قوية. في الوقت ذاته، يعكس الأداء القوي لعملات مثل «الإيثريوم» و«سولانا» و«إكس آر بي» نمواً في الاهتمام بتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) والشبكات ذات السرعة العالية في المعاملات، ما يدفع المستثمرين نحو تنويع محافظهم الرقمية بعيداً عن العملة الرئيسية وحدها.

ومع ذلك يظل السوق محكوماً بتقلبات حادة وترقب مستمر للبيانات الاقتصادية القادمة، مثل مؤشرات التوظيف والتضخم الأمريكية وقرارات أسعار الفائدة، التي تظل المحرك الأساسي لتحديد اتجاهات السيولة العالمية بين الأصول التقليدية والمشفرة خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، أشار محللون ماليون إلى أن هذا التعافي الجماعي يعكس حالة من المرونة المؤقتة أكثر من كونها اتجاهاً صعودياً نهائياً.

وأوضح الخبراء أن المستثمرين يقتنصون الفرص إثر تراجع الأسعار مؤخراً، محذرين في الوقت ذاته من أن استمرار الغموض الجيوسياسي وسياسات الفائدة قد يعيدان الضغوط الهبوطية، ما يفرض على المتداولين توخي الحذر الشديد وعدم الإفراط في التفاؤل على المدى القصير.