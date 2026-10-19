تباين أداء المؤشرات اليابانية وسط ترقب صدور نتائج ​مالية



تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الاثنين أولى جلسات الأسبوع، حيث انخفض المؤشر نيكاي ​مع استمرار المخاوف بشأن التقييمات في قطاع التكنولوجيا قبيل ‌صدور نتائج ​مالية مهمة هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.62 % ليغلق عند 64916.70 نقطة، ليقلص خسائر مني بها في وقت سابق تجاوزت 2 %. في المقابل، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.04 % ليصل إلى 4067.48 نقطة.

وجاء انخفاض الأسهم اليابانية في أعقاب جلسة ⁠ضعيفة في وول ستريت يوم الجمعة، متأثرة بالخسائر التي تكبدتها الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية. كما أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم وتوقعات بتشديد السياسة ‌النقدية من قبل البنوك المركزية.

وقال محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا الاثنين: إن التضخم الأساسي «قريب جداً» من هدف البنك المركزي البالغ 2 %، ما يزيد من أهمية تثبيت التضخم حول ‌هذا المستوى.

وقالت ماكي ساوادا، خبيرة الأسهم في نومورا للأوراق ‌المالية: إن المستثمرين يتطلعون إلى الحصول ‌على تطمينات من خلال نتائج أعمال ستصدر هذا الأسبوع لشركات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي ​مثل ميتا بلاتفورمز في ‌الولايات المتحدة، وموردين ​في قطاع التكنولوجيا مثل ديسكو اليابانية. وأضافت ⁠ساوادا «يبدو أننا نشهد نوعاً من التناوب بين القطاعات، حيث يتدفق رأس المال من قطاعي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات إلى القطاعات الاستهلاكية والقطاعات الدفاعية».

وتابعت «هناك ​تركيز ⁠كبير على ما ⁠إذا كانت أرباح الشركات ستتمكن من تبديد مخاوف السوق بشأن الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أم لا».

وسجل 111 سهماً ارتفاعاً على المؤشر نيكاي مقابل ⁠تراجع 108 أسهم، بينما استقرت ستة أسهم دون تغيير.

ومن بين أكبر الخاسرين أسهم تايو يودن التي انخفضت 4.85 %، تليها تريند مايكرو المتخصصة في الأمن السيبراني التي أغلقت على انخفاض 4.21 %، وشركة ميركاري المتخصصة في التجارة الإلكترونية التي خسرت 3.95 %.

أما أكبر الرابحين ‌من حيث النسبة المئوية فكانت شركة إنتاج الأفلام توهو التي قفز سهمها 7.04 % ​في أكبر ارتفاع يومي لها منذ يوليو 2025. تلتها شركة شيفت المزودة لخدمات اختبار البرمجيات، والتي أغلقت على ارتفاع 5.48 %، وشركة بايكارنت المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، والتي ارتفعت 5.35 % لتسجل ​مستوى إغلاق قياسياً.