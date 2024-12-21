بيانات مشجعة تصعد بـ«داو جونز» 780 نقطة

شهدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعاً قوياً، أمس، بفضل بيانات التضخم المشجعة، بعد أن أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية أن أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة بالكاد تغيرت في نوفمبر.

وكشف مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم، عن زيادة قدرها 0.1 % فقط مقارنة بشهر أكتوبر.

ووفقاً للتقرير، بلغ معدل التضخم السنوي 2.4 %، وهو أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %، لكنه أقل من التوقعات التي قدرتها «داو جونز» عند 2.5 %. كما كان الارتفاع الشهري أقل من التوقعات بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

وارتفع مؤشر «داو جونز» 780 نقطة بما يعادل 1.85 % مسجلاً 43124.56 نقطة، وصد كذلك مؤشر «ستاندرد اند بورز 500» بواقع 106 نقاط بما يعادل 1.82 % مسجلاً 5973.63 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك» 360 نقطة بما يعادل 1.86 % مسجلاً 19733.25 نقطة.

وكان التقرير قد أظهر زيادة طفيفة في أسعار السلع، بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2 %. كما ارتفعت أسعار الغذاء والطاقة بنسبة 0.2 % لكل منهما. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار السلع بنسبة 0.4 %، بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3.8 %. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.4 %، في حين انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 4 %.