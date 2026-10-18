إيلون ماسك يسخر من الروبوت الصيني العملاق

أعاد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، تسليط الضوء على سباق تطوير الروبوتات البشرية بعد تعليقه الساخر بأن روبوت تسلا «أوبتيموس» قد يتمكن مستقبلاً من بناء نسخة «أوبتيموس برايم»، وذلك عقب الكشف عن روبوت صيني عملاق يحمل اسم «نيو 1».

ويجسد الروبوت الجديد، الذي طورته شركة «نيودرا دايناميكس» الصينية، اتجاهاً مختلفاً في عالم الروبوتات، إذ يبلغ ارتفاعه نحو 4 أمتار ويزن 1.2 طن، مع قدرة على رفع حمولات تصل إلى 500 كيلوغرام، ما يجعله مخصصاً للمهام الصناعية الثقيلة مثل مناولة البضائع في الموانئ والتعدين وعمليات الإنقاذ.

في المقابل، تواصل تسلا تطوير «أوبتيموس» بحجم الإنسان، مستهدفة استخدامه في المصانع والمنازل لأداء المهام اليومية، ما يعكس اختلاف الرؤى بين الشركات حول مستقبل الروبوتات البشرية.

ورغم تباين النهجين، لا يزال روبوت «أوبتيموس» يمثل أحد أهم رهانات تسلا المستقبلية، إذ يرى محللون أن نجاحه إلى جانب سيارات الأجرة ذاتية القيادة قد يشكل محركاً رئيسياً لنمو الشركة خلال السنوات المقبلة. ومع ذلك، يشكك بعض المستثمرين في قدرة الروبوتات البشرية على تحقيق انتشار واسع في المدى القريب.

وفي الوقت نفسه، تتسارع المنافسة العالمية، خصوصاً من الشركات الصينية التي تتوقع طفرة كبيرة في قطاع الروبوتات خلال السنوات المقبلة، ما يعكس تعدد المسارات نحو تطوير هذه التقنية الواعدة، في ظل غياب رؤية واضحة بشأن النموذج الذي سيقود السوق مستقبلاً.