«بيتكوين» تعمق خسائرها وتهبط 3 %

عمقت «بيتكوين» خسائرها خلال تعاملات أمس مع تعرض السوق لموجة بيع حادة، في ظل حركة تصحيح، أعقبت خفض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي توقعات التيسير النقدي في عام 2025. وهبطت «بيتكوين» بنسبة 2.83 % إلى 93740.94 دولاراً بعد ارتفاعها 0.94 % خلال التعاملات. كما هبطت «إيثريوم» بنسبة 3.99 % إلى 3238.20 دولاراً، وكذلك «ريبل» بنسبة 5.65 % إلى 2.1281 دولار، و«دوج كوين» 9.21 % إلى 28.94 سنتاً.

وأظهرت بيانات من منصة «كوين جلاس» تصفية المتداولين ما قيمته 1.2 مليار دولار من المراكز في سوق مشتقات العملات المشفرة الممولة بأسلوب الرافعة المالية.

وذلك خلال الـ 24 ساعة التالية على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي. وأوضحت البيانات أن أكثر من مليار دولار من هذه المراكز كانت للشراء، أو رهانات على ارتفاع السعر، وفق ما نقل موقع «كوين ديسك».

وحسب بيانات منفصلة من «كوين جلاس» و«فارسايد إنفستورز»، سحب المستثمرون رؤوس أموال بقيمة صافية 671.9 مليون دولار من صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة الأمريكية، أول من أمس. وتعد هذه أعلى وتيرة يومية على الإطلاق لتخارج المستثمرين من الصناديق منذ طرحها في البورصة خلال يناير الماضي، وبعد 15 يوماً من التدفقات الإيجابية.

وتزامن ذلك مع تعرض السوق لموجة تصحيح دفعت البيتكوين للتراجع دون المستوى النفسي المهم عند 100 ألف دولار، بعد إشارة صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال إجراء خفضين فقط للفائدة خلال العام المقبل.