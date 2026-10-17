المصرف المركزي وسلطة النقد في سنغافورة يبحثان التعاون في المدفوعات الرقمية والتمويل الأخضر

عقد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اجتماعاً ثنائياً مع سلطة النقد في سنغافورة، لبحث سبل تطوير التعاون بين الجانبين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي 2026 في بانكوك.

والتقى كل من سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وسعادة أحمد سعيد القمزي، مساعد المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، ومحمد حسين المرزوقي، رئيس دائرة الشؤون الدولية والمحلية، مع السيد ليونغ سينغ تشيونغ، نائب المدير العام للأسواق والتطوير بسلطة النقد في سنغافورة، وعدد من كبار المسؤولين.

وناقش الجانبان آفاق العمل المشترك في مجالات العملات الرقمية للبنوك المركزية، والتجارة والتسويات عبر الحدود، والمدفوعات باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) عبر الحدود، إضافة إلى التمويل الأخضر وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ.

ويأتي اللقاء في إطار التعاون القائم بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2009.

وقال سعادة أحمد سعيد القمزي: تمتد شراكتنا مع سلطة النقد في سنغافورة لأكثر من 17 عاما، ونسعى اليوم إلى توسيعها لتشمل مجالات جديدة، في مقدمتها حلول الدفع والتسوية عبر الحدود، بما ييسّر حركة التجارة والاستثمار بين البلدين ويخدم الأفراد والشركات على حدّ سواء، ونؤمن بأن تبادل الخبرات بين المؤسستين يعزّز قدرتهما على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي العالمي.