«نتفليكس» تستغني عن 6% من قوتها العاملة

تعتزم شركة خدمات البث المباشر نتفليكس شطب حوالي 6% من إجمالي الوظائف لديها، بما يعادل حوالي 1000 وظيفة، في إطار «تغييرات مؤسسية» أوسع نطاقاً للشركة.

وأعلن الرئيسان التنفيذيان للشركة، جريج بيترز وتيد سارندوز، عن شطب الوظائف في مذكرة للعاملين فيها اليوم الأربعاء.

وقال الرئيسان التنفيذيان إن فرق الإنتاج والتكنولوجيا والشؤون القانونية والموارد البشرية ستكون الأكثر تأثراً بخطة شطب الوظائف.

وبحسب المذكرة التي حصلت أسوشيتد برس على نسخة منها قال بيترز وساراندوز: «مثل هذه القرارات لا تكون سهلة أبداً، ولا نتخذها باستخفاف». وأكدا أن أداء الشركة قوي، لكن «نتفليكس» بحاجة إلى «الانضباط في تحديد أولويات توظيف الكوادر وتخصيص الموارد» بالتزامن مع استثمارها في النمو المستقبلي و«المجالات ذات التأثير الكبير لتحسين خدماتنا».

وبخلاف ما ورد في مذكرة الرئيسين التنفيذيين، امتنعت نتفليكس عن الإدلاء بمزيد من التعليقات بشأن قرارات شطب الوظائف التي أُعلنت اليوم.

وشهدت أرباح نتفليكس نمواً خلال العام الحالي بفضل زيادة أعداد المشتركين ورفع الأسعار. ففي الربع الثاني من العام المالي الحالي، حققت الشركة أرباحاً بقيمة 3.4 مليارات دولار بارتفاع نسبته 9% سنوياً، وإيرادات بلغت 12.56 مليار دولار، بارتفاع نسبته 13% سنوياً.

ومع ذلك، جاءت توقعات نتفليكس للربع الثالث من العام الحالي دون مستوى تقديرات محللي وول ستريت، ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائجها المالية الأسبوع المقبل.

ورغم احتفاظ نتفليكس بمكانة مسيطرة في سوق البث المباشر، إذ تستحوذ على 19% من السوق وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دليل خدمات البث جاست ووتش، إلا أن الخدمات المنافسة مثل برايم فيديو التابع لشركة أمازون وخدمة ديزني بلس تلاحقها بقوة.