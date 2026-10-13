ارتفاع العملات المشفرة بقيادة «بيتكوين»

ارتفعت أسعار العملات المشفرة، الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية لتقييم مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت بيتكوين بنسبة 1.05% أو ما يعادل 867.18 دولاراً، لتصل إلى 83,492 دولاراً، مؤكدة استمرار الاتجاه الصاعد للعملة الأكبر من حيث القيمة السوقية.

كما حافظت إيثريوم على مكاسبها الطفيفة، مرتفعة بنسبة 0.03% إلى 2,516.15 دولار، بينما سجلت إكس آر بي (XRP) ارتفاعاً بنسبة 0.72% لتصل إلى 1.37 دولار وسط تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول الرقمية.

في المقابل، تراجعت سولانا بنسبة 0.46% إلى 107.49 دولارات، كما انخفضت دوجكوين بنسبة 0.48% لتسجل 0.0846 دولار، في ظل عمليات جني أرباح محدودة بعد مكاسب سابقة.

وعادت «استراتيجي» إلى زيادة حيازاتها من العملات المشفرة مع تعافي الأسعار، في مؤشر على تجدد الاهتمام المؤسسي بالأصول الرقمية بعد أشهر من اضطرابات السوق، إذ اشترت الشركة ما قيمته أكثر من 21 مليون دولار من بيتكوين خلال الأسبوع الماضي، لترتفع قيمة حيازاتها الإجمالية إلى نحو 70 مليار دولار.

وفي اليابان، أعلنت شركة «ميتابلانت» بيع 10 آلاف بيتكوين وشراء 11 ألفاً خلال الربع الثالث، لإظهار قدرتها على تحويل حيازاتها إلى سيولة عند الحاجة، كما أضافت «بتماين» نحو 41 مليون دولار من الإيثريوم، لترتفع حيازاتها إلى نحو 6 ملايين وحدة، بحسب ما نقلته «فورتشن».