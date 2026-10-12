عطلة سوق السندات الأمريكية اليوم تزامناً مع يوم كولومبوس

تغلق سوق السندات الأمريكية أبوابها، اليوم الاثنين، احتفالاً بيوم كولومبوس، الذي يوافق الاثنين الثاني من أكتوبر كل عام، فيما تواصل سوق الأسهم الأمريكية تداولاتها في أولى جلسات الأسبوع.

ويأتي إغلاق سوق السندات بعد استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة، مع اختتام المستثمرين أسبوعاً اتسم بالتقلبات، شهد تسجيل عوائد السندات طويلة الأجل مستويات لم تبلغها منذ 24 عاماً.

وفي المقابل أشارت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى بداية إيجابية للأسبوع، وسط ترقب المستثمرين، تراجع أسعار الطاقة، وبدء الإعلان عن نتائج أعمال الشركات، خلال الربع الثالث من العام، بما قد يوفر مؤشرات جديدة بشأن أداء الشركات، واتجاهات الأسواق.