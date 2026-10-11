تايلاند تخطط لإطلاق برنامج للتقاعد المبكر

أعلن نائب رئيس الوزراء التايلاندي، باكورن نيلبرابونت، أن بلاده تعتزم إطلاق برنامج للتقاعد المبكر لموظفي الخدمة المدنية، في إطار سعيها لخفض عدد العاملين في القطاع الحكومي بنحو 5% سنويا من أجل خفض الإنفاق الحكومي.

وأوضح باكورن أن البرنامج، المتوقع أن يبدأ في السنة المالية 2027، سيستهدف في البداية الموظفين الذين يبلغون من العمر 50 عاماً فأكثر، بينما قد يكون الموظفون الذين يبلغون من العمر 40 عاما فأكثر مؤهلين للاستفادة منه لأسباب صحية، أو إذا كانوا يحتاجون إلى رعاية أقاربهم، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد.

وأفاد باكورن بأن تكلفة المرحلة الأولى من البرنامج تقدر بنحو 7 مليارات بات (209 ملايين دولار أمريكي).

جدير بالذكر أن عدد موظفي الخدمة المدنية في تايلاند بلغ 68ر1 مليون موظف اعتباراً من يونيو 2023.