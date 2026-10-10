النفط يسجل ارتفاعاً أسبوعياً

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً أسبوعياً في ظل مراقبة المستثمرين لتطورات الأوضاع في ما يخص حرب إيران، ومع تباين التصريحات الأمريكية بين التلويح بشن هجوم جديد والحديث عن إجراء محادثات مثمرة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى مستوى 104.72 دولارات للبرميل، لتسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4%.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 91.85 دولاراً للبرميل، لتسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.81%. وقال ‌تاماس فارجا المحلل لدى «بي. في. إم أويل أسوشيتس»، إن تعهد ترامب بشأن إيران ‌إلى جانب استئناف الصين لتصدير ‌المنتجات كانا يدفعان الأسعار للانخفاض.

وشهدت الأسعار تقلبات هذا الأسبوع مع تزايد التهديدات التي استهدفت شحنات النفط في الخليج ​ومضيق هرمز، اللذين كانت ‌تمر عبرهما شحنات تعادل ​حوالي 20% من إجمالي النفط ⁠والوقود عالمياً قبل اندلاع الحرب.