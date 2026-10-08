الدولار قرب ذروة 18 شهراً وتراجع العملات المشفرة

استقر ⁠الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عام ونصف العام في تداولات هادئة مع بداية الجلسة الآسيوية اليوم.

واستقر ​مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، عند 102.23 بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة أمس الأربعاء.

ولا يزال الدولار على مقربة شديدة من أقوى مستوياته منذ التاسع من أبريل 2025.

وفي مقابل الين، انخفض الدولار 0.2 بالمئة إلى 157.815 ينا واستقر كل من الدولار الأسترالي ونظيره النيوزيلندي عند 0.6960

دولار ​و0.5600 دولار على التوالي. أما مقابل اليوان الصيني، فقد استقر الدولار ⁠عند 6.7015 يوان في التداولات خارج البر الرئيسي،

واستقر اليورو عند 1.1201 دولار، في حين ظل الجنيه الإسترليني دون تغيير أيضا ​عند 1.3215 دولار.

وبالنسبة للعملات الرقمية المشفرة تراجع سعر بتكوين 0.2 بالمئة إلى ⁠83233.40 دولار، بينما انخفضت عملة إيثر 0.1 بالمئة إلى 2571.07 دولارا.