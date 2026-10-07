التكنولوجيا تحلق بـ «ستاندرد آند بورز» لذروة قياسية

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ‌إلى ​أعلى مستوى له على الإطلاق لفترة وجيزة أمس، إذ أدى التفاؤل المحيط بقطاع الذكاء الاصطناعي والآمال في ⁠تحقيق الشركات أرباحا قوية إلى صعود أسهم شركات التكنولوجيا وتعزيز زخم السوق الصاعدة ‌التي بدأت في أكتوبر 2022.

وصعد المؤشر ‌0.6% ليصل إلى 7817.13 ‌نقطة، متجاوزاً الرقم القياسي البالغ ‌7816.7 نقطة ‌والذي سجله في 13 أغسطس.

​ويجري تداول مؤشر ‌ناسداك، ​الذي تغلب عليه ⁠أسهم قطاع التكنولوجيا، عند مستويات قياسية أيضاً.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 164.45 نقطة ⁠أو 0.32% ليصل إلى 51432.35 نقطة. وصعد مؤشر ​ناسداك المجمع 162.58 نقطة، أو 0.59% ليصل إلى 27639.89 نقطة. كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في أسبوع.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 ⁠% إلى 638.41 نقطة ويتجه لتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وقفز سهم جينماب 7.6% ليتصدر ‌مؤشر ستوكس.