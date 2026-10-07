التكنولوجيا تحلق بـ «ستاندرد آند بورز» لذروة قياسية

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق لفترة وجيزة أمس، إذ أدى التفاؤل المحيط بقطاع الذكاء الاصطناعي والآمال في تحقيق الشركات أرباحا قوية إلى صعود أسهم شركات التكنولوجيا وتعزيز زخم السوق الصاعدة التي بدأت في أكتوبر 2022.
وصعد المؤشر 0.6% ليصل إلى 7817.13 نقطة، متجاوزاً الرقم القياسي البالغ 7816.7 نقطة والذي سجله في 13 أغسطس.
ويجري تداول مؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه أسهم قطاع التكنولوجيا، عند مستويات قياسية أيضاً.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 164.45 نقطة أو 0.32% ليصل إلى 51432.35 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 162.58 نقطة، أو 0.59% ليصل إلى 27639.89 نقطة. كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في أسبوع.
وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 % إلى 638.41 نقطة ويتجه لتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وقفز سهم جينماب 7.6% ليتصدر مؤشر ستوكس.