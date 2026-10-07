تدفقات نفط المنطقة تتجاوز 81 % من مستويات ما قبل الحرب



ارتفعت تدفقات النفط من منطقة الشرق الأوسط، باستثناء إيران، إلى أكثر من 81% من مستوياتها قبل الحرب خلال سبتمبر، وفقاً لبيانات «فورتكسا».



وأظهرت البيانات أن تدفقات الخام والمكثفات والوقود المكرر، بما في ذلك غاز البترول المسال، من المنطقة بلغت في المتوسط 19.2 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر، مقارنة بنحو 23.6 مليون برميل يومياً في العام الذي سبق اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي.



وسجلت تدفقات الخام والمكثفات تعافياً أكبر، إذ بلغت 91% من مستويات ما قبل الحرب، عند 16.3 مليون برميل يومياً، بينما ظلت صادرات الوقود المكرر، بما في ذلك غاز البترول المسال، عند 60% فقط من مستويات ما قبل الحرب البالغة 7.3 ملايين برميل يومياً.