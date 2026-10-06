عوائد السندات وقوة الدولار يحدّان من مكاسب البيتكوين

تواصل مجموعة من العوامل الضغط على سوق العملات المشفرة، أبرزها ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة البيتكوين على الحفاظ على زخمها الصعودي خلال الفترة المقبلة، حيث سجلت أسعار العملات المشفرة ارتفاعات محدودة خلال تعاملات الثلاثاء، مدعومة بتراجع التوقعات بشأن إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، في وقت لا تزال فيه الأسواق تترقب مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

وجاء تحسن أداء الأصول الرقمية عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية الأخيرة، التي خففت من رهانات المستثمرين على رفع الفائدة في أكتوبر، إلا أن المتداولين ما زالوا يتوقعون بنسبة 87% رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، وفقاً لبيانات أداة «فيدواتش» التابعة لمجموعة CME.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت عملة البيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.43% لتصل إلى 86,079 دولاراً، فيما صعدت عملة الإيثريوم بنسبة 0.12% إلى 2,712 دولاراً.

كما سجلت سولانا مكاسب بنسبة 0.17% لتتداول عند 120 دولاراً، بينما ارتفعت دوجكوين بنسبة 0.29% إلى 0.0955 دولار، وصعدت عملة XRP بنسبة 0.51% لتصل إلى 1.51 دولار.

وفي تطور لافت، عززت شركة «ميتابلانيت» اليابانية حضورها في سوق الأصول الرقمية بعد إعلانها شراء 1000 وحدة بيتكوين إضافية خلال الربع الثالث من العام الجاري، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع استثماراتها في العملة المشفرة.

وبهذه الصفقة، أصبحت «ميتابلانيت» ثاني أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث حيازة البيتكوين، بعدما ارتفع إجمالي ممتلكاتها إلى 44 ألف بيتكوين حتى 30 سبتمبر، بقيمة تقدر بنحو 3.7 مليارات دولار، ما يعكس استمرار اهتمام المؤسسات الكبرى بالاستثمار في الأصول الرقمية رغم التقلبات والتحديات التي تواجه الأسواق العالمية.