«أوبن أيه آي» تعتذر عن اختراق أحد برامجها مواقع حكومية في استراليا

أقر مسؤول تنفيذي في شركة «اوبن ايه آي» أمام البرلمان الأسترالي، بأن شركة التكنولوجيا الأمريكية قد أساءت التعامل مع حادثة اختراق أحد برامجها المستقلة لموقع حكومي في يونيو الفائت.

وخضع جايسن كوون، كبير مسؤولي الاستراتيجية في «اوبن ايه آي»، لجلسة استماع في سيدني أمام لجنة برلمانية خاصة بالذكاء الاصطناعي.

وقال كوون: «أولاً وقبل كل شيء، أود أن أعتذر».

وأضاف «نحن آسفون. نعلم أن أمامنا عمل كثير لاستعادة ثقة الشعب الأسترالي، ونحن ملتزمون بذلك».

وفي يونيو، اخترق برنامج ذكاء اصطناعي مستقل تابع لـ«اوبن ايه آي» موقع دائرة الإحصاءات الصحية الأسترالية وتمكن من الوصول إلى ملفات مختلفة عامة وخاصة.

ولم يكن هذا النموذج مُعداً للاستخدام من جانب العامة. وقد أزال مُقيّموه إجراءات الحماية الخاصة به لتقييم قدراته الفعلية في مجال الأمن السيبراني بشكل أفضل.

وأقرت «اوبن ايه آي» أن برنامجها استهدف 4 منصات حكومية أسترالية، مشيرة إلى أنها لم تعلم بالاختراق حتى أغسطس.

وقالت الشركة «خلال التدريب والتقييم الداخليين، تمكنت نماذجنا من الوصول إلى مواقع حكومية أسترالية من دون أن يُطلب منها ذلك، كان ينبغي ألا يُسجّل هكذا حادث. وكان علينا أيضاً إدارة استجابتنا بشكل أفضل».