تحذير شركات التكنولوجيا من ابتكار تقنيات لا يمكنها السيطرة عليها

حذر مطلعون على صناعة الذكاء الاصطناعي قادة مدينة نيويورك، من مخاطر التكنولوجيا الناشئة، ودعوا إلى مزيد من الرقابة، في وقت تتحرك فيه الحكومات المحلية للاستجابة للمخاوف المتزايدة من أن هذه الأنظمة قد تعرض البشرية للخطر.

وخلال جلسة لمجلس مدينة نيويورك، وصف موظفون سابقون غادروا حديثاً شركات «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» و«جوجل ديب مايند» ثقافة متهورة داخل هذه الشركات، قائلين إن كبرى شركات التكنولوجيا تتسابق لابتكار تقنيات لا تدرك كيفية السيطرة عليها.

وقال جاكوب كوكسون، المهندس السابق في أنثروبيك الذي أصبح من أبرز الأصوات الداعية إلى التنظيم: «تعمل الشركات بعقلية الشركات الناشئة: تحرك بسرعة واكسر الأشياء وأصلحها لاحقاً. هذا قد ينجح مع تطبيق لمشاركة الصور، لكنه لا يصلح عند بناء أقوى تكنولوجيا جرى تطويرها على الإطلاق».

وتبحث حكومات الولايات والمدن سبل تنظيم الذكاء الاصطناعي، في وقت اتبعت فيه إدارة ترامب نهجاً سلبياً وأظهر الكونجرس عدم تحرك يذكر.

ورفض الرئيس دونالد ترامب المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي ووصفها بأنها «خدعة»، كما وقع في أواخر الشهر الماضي اتفاقاً يحدد سلسلة من الخطوات الطوعية التي يتعين على الشركات اتخاذها، ويتيح لها إلى حد كبير تنظيم نفسها بنفسها.

وكان كوكسون مهندساً غير معروف على نطاق واسع في أنثروبيك، حتى أعلن رحيله عبر سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لفتت اهتماماً عالمياً. وقال للمجلس إن الذكاء الاصطناعي قد يحقق فوائد هائلة، لكن من دون الشفافية ووسائل الحماية، فمن المرجح أن تخرج الأمور عن السيطرة.

وقال كوكسون: «في المسار الحالي، أعتقد أن احتمال فقدان البشرية لسيطرتها لصالح أنظمة الذكاء الاصطناعي هو الاحتمال الأرجح، وقد ينتهي الأمر بانقراض الجنس البشري».

وبعد أيام من استقالة كوكسون وإعلانه مخاوفه من أسوأ السيناريوهات، قال مسؤولون تنفيذيون بارزون، من بينهم داريو أمودي من «أنثروبيك»، وسام ألتمان من «أوبن إيه آي»، وإيلون ماسك من «سبيس إكس إيه آي»: إنهم يتفقون على ضرورة إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي. وفصلت شركات الذكاء الاصطناعي الخطوات التي اتخذتها لإعطاء الأولوية للسلامة، لكن تباطؤاً منسقاً على مستوى القطاع يواجه عقبات عدة.

كما أدلى أعضاء لجنة من العاملين في شركات الذكاء الاصطناعي، يمثلون عمالقة التكنولوجيا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«جوجل» و«ميتا»، بشهاداتهم خلال جلسة في مانهاتن، وقالوا للمسؤولين إن أنظمتهم تعمل بالفعل على تحسين حياة الناس اليومية، مؤكدين أنهم يركزون بشكل مكثف على السلامة.