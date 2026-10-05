ارتفاع جماعي للعملات المشفرة.. والبيتكوين فوق 86 ألفاً

سجلت العملات المشفرة مكاسب جماعية، خلال تعاملات الاثنين، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية، التي جاءت أفضل من المتوقع، ما خفف الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي للاستمرار في تشديد السياسة النقدية بوتيرة قوية.

وأدت البيانات إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي، إذ تشير تقديرات المتداولين إلى احتمال بنسبة 22 % فقط لرفع الفائدة في أكتوبر، مقارنة بنحو 64 % قبل أسبوع، بينما لا تزال الأسواق تسعّر احتمالية تبلغ 87 % لرفع الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، وفقاً لبيانات أداة «سي إم إي فيد واتش».

واستفادت الأصول الرقمية من هذا التحول في توقعات السياسة النقدية، حيث ارتفعت عملة البيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.14 % أو ما يعادل 976.25 دولاراً، لتصل إلى 86,393.75 دولاراً، كما نجحت العملة في تقليص خسائرها المسجلة منذ بداية العام إلى نحو 1.36 % فقط، مع استمرار تعافيها من موجة التراجعات، التي شهدتها خلال الأشهر الماضية.

وفي السياق نفسه صعدت عملة الإيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة، بنسبة 1.05 % أو 28.28 دولاراً، لتسجل 2,730.41 دولاراً، مدعومة بعودة الطلب على الأصول الرقمية الرئيسية.

كما ارتفعت عملة الريبل «أكس أر بي» بنسبة 1.14%، بما يعادل 0.0171 دولار، لتتداول عند مستوى 1.5226 دولار، فيما تحركت سولانا بشكل عرضي متراجعة بنسبة 0.5 %.

ويرى محللون أن تراجع المخاوف المرتبطة بارتفاع تكاليف الاقتراض يدعم تدفقات السيولة نحو الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات اقتصادية جديدة قد تحدد المسار المقبل للسياسة النقدية الأمريكية، وحركة الأسواق العالمية.

وزادت «سيتي غروب» تفاؤلها تجاه العملة، ورفعت توقعها لسعر «بيتكوين» خلال 12 شهراً إلى 113 ألف دولار، مقارنة مع 82 ألف دولار سابقاً، مشيرة إلى قوة نشاط سوق العملات المشفرة، وتحسن البيئة الاقتصادية الكلية، واستئناف تدفقات صناديق «ETF».