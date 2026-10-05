نيكاي يسجل أعلى مستوى إغلاق منذ 3 أشهر



سجل المؤشر نيكاي الياباني في ختام تداولات، ​الاثنين، أعلى مستوى إغلاق له منذ ثلاثة ‌أشهر، مدفوعاً ​بأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أعقاب المكاسب التي حققتها وول ستريت نهاية الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر نيكاي 2.4 % إلى 69946.4 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ أول يوليو، كما صعد ⁠المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.33 %، ليصل إلى 4145.22 نقطة.

وقال مامورو شيمودي، المحلل لدى شركة ريسونا لإدارة الأصول: «اندفع المستثمرون لشراء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ‌لكن المعنويات في السوق متواضعة مقارنة بما كانت عليه في وقت سابق من هذا العام عندما سجل المؤشر نيكاي ‌مستوى قياسياً مرتفعاً». وأضاف: «سيستمر الارتفاع المدفوع بالذكاء الاصطناعي، ‌لكن الأسواق ستكون أكثر انتقائية».

وارتفعت الأسهم الأمريكية، يوم ‌الجمعة، بعد أن أدت ‌بيانات الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع إلى تراجع توقعات رفع مجلس الاحتياطي ​الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» لأسعار الفائدة ​في وقت لاحق من هذا ⁠الشهر.

وقفز سهما شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطتين بصناعة الرقائق الإلكترونية 4.32 % و5.5 % على الترتيب، ليشكلا ​أكبر ⁠دافعين للمؤشر ⁠نيكي، وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في قطاع التكنولوجيا 2.96 %، وصعد سهم كيوكسيا المتخصصة في صناعة رقائق ⁠الذاكرة 0.94 %، إلا أنه لا يزال متراجعاً بنحو 50 %عن المستوى القياسي المرتفع الذي بلغه في منتصف يونيو. وارتفعت أسهم البنوك، إذ زاد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية، ومجموعة ميزوهو المالية 2 % و2.63 % على الترتيب.

وزاد مؤشر توبكس لأسهم النمو 1.43 %، وارتفع ​مؤشر توبكس لأسهم القيمة 1.23 %. ومن بين أكثر من 1500 سهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو ارتفع 55 %، وانخفض 40 %، وظل 3 % دون ​تغيير.