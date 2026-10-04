صناديق التحوط تجدد رهاناتها على هبوط الين

أعادت صناديق التحوط بناء رهاناتها على انخفاض الين الياباني، مع استمرار الضغوط على العملة التي تتجه لتسجيل خسارة أمام الدولار للأسبوع الثالث على التوالي.

وأظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية، أن الصناديق الممولة بالرافعة المالية، احتفظت بمراكز مدينة مرتبطة بالين بقيمة نحو 210 مليارات ين، تعادل 1.3 مليار دولار، خلال الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر.

وكشفت البيانات أن هؤلاء المتعاملين تخلوا عن رهاناتهم الصعودية على الين، التي بنوها خلال الأسبوعين السابقين، رغم تصريحات المسؤولين اليابانيين بشأن تداعيات ضعف العملة.

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة الشهر الماضي، كما كان متوقعاً، لكن لهجته لم تكن حازمة بما يكفي من وجهة نظر المتعاملين، فيما لا يزال فارق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة واسعاً، ما يواصل الضغط على الين.

في المقابل، زاد المضاربون رهاناتهم الصعودية على الدولار خلال الأسبوع نفسه، بينما تحولت صناديق التحوط إلى مراكز مدينة على الجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ عام 2024.