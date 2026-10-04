النفط يسجل خسارة أسبوعية



سجلت أسعار النفط خسارة أسبوعية في ضوء مراقبة المتعاملين لتطورات المواقف الأمريكية إزاء حرب إيران وتقييم أحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا السياق، فضلاً عن موافقة القادة الأوروبيين على طلب الرئيس ترامب سحب كميات من احتياطيات الديزل لديهم بهدف خفض الأسعار، وتقليل الحاجة إلى استيراد الوقود من الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.11 % خلال الأسبوع إلى 102.25 دولار للبرميل عند التسوية يوم الجمعة.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (الخام الأمريكي) بنسبة 1.6 % إلى 91.11 دولاراً للبرميل.

وقال حمد حسين، الخبير الاقتصادي المعني بالمناخ والسلع الأولية لدى (كابيتال إيكونومكس)، إن عملية أخرى لسحب النفط من المخزونات قد تكون كافية للمساعدة في إعادة السوق ككل إلى حالة من الفائض الطفيف، وذلك في حال استمرت الزيادة الأحدث في تدفقات ​الشرق الأوسط.