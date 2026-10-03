اتفاق «السبع» على السحب من المخزونات يهبط بالنفط

عمقت أسعار النفط خسائرها، أمس، عقب إعلان مجموعة السبع ضخ نحو 100 مليون برميل من مخزونات النفط الخام والديزل في الأسواق، وذلك لكبح أسعار الوقود.

وأثناء التعاملات هبط سعر برميل خام برنت 0.70% إلى 101.55 دولار، ونزل الخام الأمريكي 2.01% إلى 91 دولاراً للبرميل.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يترأس مجموعة السبع، إن عملية السحب من المخزونات ستُنسق عبر وكالة الطاقة الدولية، وستتم على مدار الأشهر الأربعة المقبلة، مع طرح كميات كبيرة من الديزل في الأسواق خلال أول 20 يوماً.

وتراجعت أسعار الذهب، عقب صدور بيانات التوظيف التي جاءت أضعف بكثير من المتوقع، ما أدى إلى تقلص رهانات المستثمرين على رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بينما تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية - 0.30% ليتداول عند 101.78 نقطة، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وهبط سعر الذهب 1.04% خلال التعاملات إلى 4159 دولاراً للأوقية ونزلت الفضة 1.61% إلى إلى 60.11 دولاراً.

وفي حين قالت رئيسة الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إن البنك بحاجة إلى رفع نطاق الفائدة المستهدف 50 نقطة أساس إضافية أو أكثر لاحتواء التضخم وموازنة المخاطر.