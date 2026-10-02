تراجع المؤشرات اليابانية من أعلى مستوياتها في 6 أسابيع



تراجعت المؤشرات اليابانية، في ختام تداولات الجمعة، من أعلى مستوياتها في 6 أسابيع، مع ارتفاع الين، في ظل اتجاه المستثمرين لجني الأرباح والحذر بشأن الفائدة والتضخم والمخاطر الجيوسياسية.

وتصدر «سوفت بنك جروب» الأسهم الخاسرة خلال تعاملات اليوم بانخفاض 5.83 %، تلاه «نيسان موتور» بنحو 4.97 %، مسجلاً أدنى إغلاق منذ فبراير 2009، ثم «تيرومو» بتراجع نسبته 4.59 %.

في المقابل، تصدرت «ريسوناك هولدينغز» قائمة الرابحين بارتفاع 8.71 %، تلتها «فوروكاوا إلكتريك» بمكاسب 7.68 %، ثم «باي كارنت» بارتفاع 6.15 %.

وأظهرت البيانات تسارع التضخم الأساسي في طوكيو خلال سبتمبر بأسرع وتيرة في عشرة أشهر، ما عزز مبررات مواصلة رفع الفائدة.

وتراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.16 % عند 157.84 يناً، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.