صعود المؤشرات الأوروبية متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية



ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، بالتزامن مع انخفاض عوائد السندات الحكومية بمنطقة اليورو والمملكة المتحدة، بعد موجة بيع حادة ‌مدفوعة باضطرابات ​في سوق السندات، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات عن التضخم في منطقة اليورو وتقرير عن الوظائف في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات جديدة عن مسار السياسة ⁠النقدية.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % إلى 629.18 نقطة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش.

وأغلق المؤشر منخفضاً 1.3 % الخميس، مسجلاً أدنى مستوى منذ أكثر من 3 أشهر، مع وصول عوائد السندات الحكومية العالمية إلى ‌أعلى مستوياتها منذ سنوات.

ويتحول التركيز الآن ‌إلى بيانات التضخم الأولية لمنطقة اليورو التي ‌تصدر في وقت ‌لاحق، والتي قد تقدم إشارات حول خطط البنك المركزي ​الأوروبي لتشديد ‌السياسة النقدية.

ويترقب ​المتعاملون أيضاً صدور بيانات ⁠الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، مع توقعات تشير إلى ​زيادة ⁠قدرها 90 ⁠ألف وظيفة في سبتمبر.

ويتجه المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي الأوروبي لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ ⁠أبريل بضغط من مخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد.

وهبط سهم كومرتسبنك الألماني اثنين بالمئة بعد أن خفض آر.بي.سي توصيته للسهم من «يفوق أداء القطاع» إلى «يتماشى مع ‌أداء القطاع».

ونزل سهم بوما 1.2 % بعد أن توقعت ​منافستها الأمريكية نايكي انخفاضاً حاداً غير متوقع في إيرادات العام بأكمله، في ظل استمرار معاناتها من ضعف الطلب في الصين واحتدام المنافسة.