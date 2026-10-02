الدولار عند أعلى مستوى في 17 شهراً

يتجه الدولار اليوم نحو ⁠جني مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مستقرا عند أعلى مستوى له منذ 17 شهرا.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء ‌العملة الأمريكية مقابل ست عملات ⁠منافسة، عند 102.08 متجها نحو مكاسب بواحد بالمئة هذا

الأسبوع، في ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي، ‌وهو ما لم يحدث منذ مايو 2025.

وسجل اليورو 1.1237 دولار قرب أدنى مستوى له منذ مايو 2025، واستقر الين عند 158 مقابل الدولار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3187 دولار، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.18 بالمئة إلى 0.6918 دولار، ويحوم ​كلاهما حول أدنى مستوياته في ‌ثلاثة أشهر، وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.22 بالمئة إلى 0.5591 دولار مسجلا أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2025.