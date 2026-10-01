الأسهم الأمريكية والأوروبية تسهل تداولات أكتوبر على تراجع

تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للتراجع اليوم الخميس، مع ارتفاع عوائد السندات بعد ارتفاعها في بداية التداولات، رغم استمرار إقبال المستثمرين على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تجدد موجة بيع سندات الخزانة.

وخلال التعاملات هبط مؤشر داو جونز 0.12% إلى 50874.24 نقطة وستاندرد آند بورز 0.03% ونزل مؤشر ناسداك المجمع 0.14% إلى 30380.31 نقطة.

وفي مستهل التعاملات صعد سهم «ميكرون تكنولوجي» 0.7% إلى 1072 دولاراً، عقب تسجيل الشركة إيرادات وأرباحاً فصلية تفوق التوقعات في الربع الرابع من العام المالي 2026، كما ارتفع سهم «ألفابت» بنحو 2% إلى 347.1 دولاراً، وذلك بعدما كشفت الشركة عن أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي «جيميناي 4 أرجون».

وأظهرت بيانات، أمس الأربعاء، أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع في أغسطس، بينما تم تعديل قراءة ضغوط ​الأسعار بالخفض ⁠في يوليو. وقلصت ⁠البيانات التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في أكتوبر، لكن المتداولين يرون احتمالاً بنسبة 89% أن يتم ⁠رفع الفائدة في ديسمبر.

ولامس عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.333%، وهو مستوى لم يُسجل منذ أبريل 2002، بعد أن صعد بأكثر من نصف نقطة مئوية خلال شهر سبتمبر.

وانخفضت الطلبات الجديدة ​للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، كما تراجعت عمليات ⁠تسريح العاملين في سبتمبر، ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل رغم حذر أصحاب الأعمال بشأن زيادة التوظيف. وقالت وزارة العمل إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول ​على إعانات البطالة ​على مستوى ⁠الولايات انخفضت بمقدار ألف طلب إلى ​وتيرة ⁠معدلة في ⁠ضوء العوامل الموسمية بلغت 197 ألف ⁠طلب خلال الأسبوع المنتهي 26 سبتمبر.

مخاوف التضخم

وأنهت الأسهم الأوروبية أولى جلسات أكتوبر على انخفاض، بضغط من موجة البيع العالمية للسندات التي دفعت عوائد الديون السيادية إلى أعلى مستوياتها في عقود، بالتزامن مع استمرار مخاوف التضخم المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة.

وهبط مؤشر ستوكس الأوروبي 1.30% وداكس الألماني 1.03%، فيما نزل مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.68% وكاك الفرنسي 1.62%، وهبط مؤشر فوتسي الإيطالي 2.21 %.

وقادت البنوك والقطاعات الأكثر حساسية لأسعار الفائدة خسائر السوق الأوروبية اليوم الخميس، رغم استمرار أسهم التكنولوجيا عالمياً في تلقي الدعم من التفاؤل المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وزادت التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط من تدهور معنويات المستثمرين، في وقت قفز فيه عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 6%، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 1998.

الأسهم العالمية

المؤشرات الأمريكية

ستاندرد آند بورز _ 0.03 %

داو جونز _0.12 %

ناسداك _ 0.15 %

الأسواق الأوروبية

داكس 1.03 %

ستوكس الأوروبي _ 1.30 %

كاك الفرنسي _1.62 %

فايننشال تايمز _1.68 %

بورصة طوكيو

نيكاي + 3.30 %