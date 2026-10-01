مكاسب شهرية وفصلية قوية للعملات المشفرة

سجلت العملات المشفرة الرئيسية أداءً إيجابياً ملحوظاً خلال التعاملات الأخيرة، إذ حققت مكاسب متصاعدة على المستوى الشهري لشهر سبتمبر، إلى جانب أداء قياسي قوي خلال الربع الثالث من العام الجاري.

واصلت عملة بتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مسارها الصعودي ليصل سعرها إلى نحو 83,387 دولاراً، لتسجل بذلك مكاسب شهرية خلال سبتمبر بلغت نسبتها 6.33%، كما حققت قفزة كبيرة على مستوى الربع سنوي في الربع الثالث بزيادة بلغت 42.71%.

كذلك أظهرت عملة إيثريوم نمواً لافتاً بعدما وصل سعرها إلى 2,683 دولاراً. وتمكنت إيثريوم من تحقيق مكاسب شهرية بنسبة 8.84%، لتتصدر الأداء الربع سنوي بين العملات المشفرة بزيادة قوية بلغت 70.8% خلال الربع الثالث.

أما عملة سولانا، فقد تداولت قرب مستوى 118 دولاراً، وسجلت أعلى نسبة مكاسب شهرية بين العملات الرئيسية لشهر سبتمبر بزيادة بلغت 14.6%، كما حققت مكاسب ربع سنوية ممتازة وصلت إلى 60.4% للربع الثالث.

وفيما يتعلق بعملة دوجكوين، فقد بلغ سعرها 0.0949 دولار، وحققت مكاسب شهرية ملحوظة خلال سبتمبر بنسبة 14.1%، إلى جانب تسجيلها صعوداً ربع سنوياً بلغت نسبته 31.2% في الربع الثالث.

وأخيراً، سجلت عملة الريبل مستويات عند 1.49 دولار، محققة ارتفاعاً شهرياً خلال سبتمبر بلغت نسبته 7.95%، في حين بلغت مكاسبها للربع الثالث نحو 43.3%.

وإلى جانب العوامل الهيكلية والمؤسسية التي شكلت دعامة رئيسية للمكاسب، يراقب المستثمرون عن كثب توجهات وسياسات البنوك المركزية العالمية ومسار أسعار الفائدة؛ لما لها من تأثير مباشر على مستويات السيولة الاستثمارية في الأسواق المالية.