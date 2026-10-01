الذهب يفقد 6.5% في سبتمبر.. والفضة تتراجع 9%

سجلت أسعار الذهب خسارة شهرية، تحت تأثير بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، ومع تزايد توقعات الأسواق لرفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ما دفع أسعار الذهب الفورية للانخفاض بأكثر من 6.5% خلال سبتمبر، إلى نحو 4156 دولاراً للأونصة.

أسعار الذهب حققت خلال الربع الثالث مكاسب بنسبة 4%، حيث حافظت على مستوياتها فوق 4100 دولار رغم الارتفاع الحاد في عوائد السندات لأجل 10 سنوات لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 20 عاماً عند 5.27%.

وقد شكلت الضغوط التضخمية، وانخفاض أسعار السندات، وتشديد السياسات النقدية العالمية عوامل ضاغطة على الذهب، إلا أن الطلب القوي من البنوك المركزية واحتمالية تخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة قد يدعمان الأسعار في الربع الرابع.

ويسلط هذا الأداء الضوء على مرونة الذهب في ظل التقلبات، وسط توقعات حذرة بتحقيق تعافٍ إذا تعثرت جهود السيطرة على التضخم أو انحسرت التوترات الجيوسياسية.

أما الفضة، فقد اختتمت التعاملات عند 60.41 دولاراً للأونصة، مسجلة خسارة شهرية بأكثر من 9%، فيما سجلت مكسب ربع سنوي بأكثر من 3%.