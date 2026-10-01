اليابان ترفع رسوم الإقامة المفروضة على الأجانب

رفعت اليابان اليوم الخميس الرسوم المفروضة على الأجانب الذين يسعون لتغيير أو تجديد وضع إقامتهم، حيث ارتفعت تكلفة الإقامة الدائمة بواقع 20 ضعفا لتصل إلى 200 ألف ين (1280 دولاراً).

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الزيادة دفعت الأجانب للسعى في آخر لحظة للتقديم وفقا للرسوم القديمة هذا الأسبوع، حيث شوهدت صفوف طويلة عند مكاتب الهجرة وازدحام مروري.

وقبل تطبيق الزيادات، بلغت قيمة رسوم طلبات الإقامة غير الدائمة 6000 ين لتغيير وضع الإقامة أو تمديد فترة الإقامة، وبلغت قيمة رسوم طلب الإقامة الدائمة 10 آلاف ين.

وابتداء من اليوم الخميس، ستختلف الرسوم وفقا لفترة الإقامة الممنوحة، حيث ستبدأ من 10 آلاف لمدة ثلاثة أشهر أو أقل وترتفع إلى 75 ألف ين لمدة خمسة أعوام أو أكثر.

وتأتي هذه التغيرات في أعقاب إقرار مراجعة لقانون الهجرة واللجوء في اليابان خلال مايو الماضي، حيث أرجعت الحكومة ذلك إلى ارتفاع تكاليف فحص التأشيرات.