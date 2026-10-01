الدولار يتجه لأكبر ارتفاع منذ 14 شهراً

استقر الدولار، أمس، بالقرب من أعلى مستوياته هذا العام مقابل اليورو، ​ويتجه لتحقيق أكبر ارتفاع شهري مقابل العملة الأوروبية الموحدة منذ 14 شهراً، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي في الولايات ​المتحدة وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية مقابل المخاوف التي تعصف بأوروبا بشأن الطاقة والديون.

وتراجع اليورو مسجلاً أدنى مستوى منذ مايو 2025 عند 1.1312 دولار، وجرى تداوله بالقرب من هذا المستوى عند 1.1337 دولار في آسيا أمس، ويختبر اليورو أيضاً مستوى الدعم أمام العملة اليابانية عند 178 يناً.

وارتفع الدولار خلال سبتمبر بنسبة تقارب 2.5 بالمئة مقابل اليورو، ومن ⁠المتوقع أن يرتفع للربع الثالث على التوالي.

وأدت قوة العملة الأمريكية أيضاً إلى تراجع الدولار الأسترالي إلى ما دون 70 سنتاً للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس.

وانخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في تسعة أسابيع عند 0.6959 دولار بعد أن جاءت بيانات التضخم أضعف قليلاً من التوقعات.

وسجل الدولار أعلى مستوى في 17 شهراً ​تقريباً مقابل الفرنك السويسري خلال الليل مسجلاً ⁠0.8358 فرنك.

وفقدت العملة اليابانية جاذبيتها مقابل الدولار في أعقاب عمليات شراء الين من قبل واشنطن وطوكيو في يوليو وأغسطس ، فضلاً عن تسارع ⁠وتيرة رفع أسعار الفائدة ⁠اليابانية.

وانخفض الدولار اثنين بالمئة مقابل الين في سبتمبر، ونحو 3.8 % في الربع الثالث، ولامس أدنى مستوى له منذ أسبوعين تقريباً أمام العملة اليابانية عند 156.38 يناً في التعاملات الآسيوية.

وسجل الدولار النيوزيلندي 0.5646 دولار، بعدما سجل خلال ​الليل أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي.

ولامس الجنيه الإسترليني أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، أول من امس واستقر بالقرب من هذا المستوى عند 1.3237 دولار.

ويتجه اليوان لتحقيق مكاسبه الفصلية السابعة على التوالي مقابل الدولار في جلسته الأخيرة قبل العطلة الصينية التي تبدأ مطلع أكتوبر وتستمر حتى السابع منه.