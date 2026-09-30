ترامب يكشف عن خطة كوريا الجنوبية لاستثمار 54 مليار دولار بمشروع طاقة في ألاسكا

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان خطط لاستثمار كوريا الجنوبية نحو 54 مليار دولار في مشروع لتصدير الغاز الطبيعي من ألاسكا، وهو مقترح يحظى منذ فترة طويلة بدعم السيناتور الجمهوري دان سوليفان، الذي يخوض هناك سباقاً تنافسياً لإعادة انتخابه.

وسيكون هذا الاستثمار المرة الثانية خلال الأسبوع الجاري التي يسعى فيها الرئيس الجمهوري إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار الأجنبي التي أتاحتها السياسة التجارية لإدارته في ولايات يخوض فيها مرشحون جمهوريون لمجلس الشيوخ سباقات انتخابية محتدمة. وكان قد أعلن عن صفقة مماثلة، أول من أمس الاثنين، في المكتب البيضاوي تتعلق بمصنع ضخم للصلب في ولاية آيوا.

ويأتي الاستثمار في ألاسكا ضمن تعهدات قطعت في إطار اتفاق تجاري أُبرم مع كوريا الجنوبية عام 2025، وتضمن تعهدات باستثمارات بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة مقابل خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات الكورية الجنوبية وقطع غيار السيارات ومنتجات أخرى.

وأكد البيت الأبيض الإعلان اليوم، بعدما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء للمرة الأولى.

وشجع سوليفان، الذي كان من أبرز الداعمين لمشروع الغاز الطبيعي في ألاسكا، الاستثمارات الكورية الجنوبية، وهو سيناتور شغل المنصب لفترتين ويواجه منافسة قوية من الديمقراطية ماري بيلتولا، العضوة السابقة في مجلس النواب.

وقال البيت الأبيض إن المشروع يتضمن خط أنابيب للغاز الطبيعي بطول 1300 كيلومتر يربط المنحدر الشمالي في ألاسكا بمحطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في جنوب الولاية، وإن المشروع سيؤدي في نهاية المطاف إلى خفض تكاليف الطاقة التي يتكبدها سكان الولاية من خلال توفير إمدادات موثوقة وآمنة.