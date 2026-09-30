التضخم الأساسي في أمريكا يتباطأ إلى 3 % دون التوقعات في أغسطس

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة الأربعاء تباطؤ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال أغسطس، وفق مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الذي يعتمده مجلس الاحتياطي الفيدرالي مقياساً رئيسياً لمتابعة اتجاهات الأسعار.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3 % على أساس شهري في أغسطس، بينما سجل ارتفاعاً سنوياً قدره 3.4 %، مقابل توقعات الاقتصاديين بزيادة شهرية تبلغ 0.3 % وارتفاع سنوي عند 3.7 %.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر PCE الأساسي بنسبة 0.2 % خلال الشهر، فيما بلغ معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي 3 %، مقارنة بتوقعات عند 0.3 % و3.3 % على التوالي، ما يشير إلى قراءة أقل من تقديرات الأسواق.

ويحظى مؤشر PCE بأهمية خاصة لدى الاحتياطي الفيدرالي، الذي يستهدف تضخماً عند 2 % على المدى الطويل. ورغم تراجع القراءة الأساسية عن التوقعات، فإن معدل 3 % لا يزال أعلى من مستوى الهدف، ما يبقي مسار السياسة النقدية محل متابعة في ظل استمرار ضغوط الأسعار.

وأظهرت البيانات كذلك ارتفاع الدخل الشخصي 0.2 % في أغسطس، بينما ارتفع الإنفاق الشخصي بنسبة 0.9 %، في إشارة إلى استمرار قوة إنفاق المستهلكين.

وتزامن صدور بيانات التضخم مع تحديث سنوي لعدد من الحسابات الاقتصادية الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى تعديلات في بعض مكونات حساب مؤشر PCE، وهو ما يستدعي أخذ التغيرات المنهجية في الاعتبار عند مقارنة البيانات الجديدة بالقراءات السابقة.

وجاءت القراءة الجديدة في وقت تراقب فيه الأسواق مسار أسعار الفائدة الأمريكية عن كثب، إذ يمكن لبيانات التضخم والإنفاق وسوق العمل أن تؤثر في تقييم الاحتياطي الفيدرالي للخطوات المقبلة للسياسة النقدية. وأشارت رويترز إلى أن انخفاض التضخم عن التوقعات دفع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى الارتفاع، مع تراجع توقعات المستثمرين بشأن تشديد نقدي وشيك.

وكان مكتب التحليل الاقتصادي قد حدد 30 سبتمبر موعداً لإصدار بيانات الدخل والإنفاق الشخصي لشهر أغسطس، إلى جانب التحديثات السنوية للحسابات الاقتصادية الأمريكية.