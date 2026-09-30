صعود المؤشرات اليابانية بدعم أسهم شركات الذكاء الاصطناعي



ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الأربعاء بدعم مع صعود أسهم شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وصعد المؤشر نيكاي بنحو 2 % ​تقريباً مع اقتفاء أثر الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومكاسب ​شركات أشباه الموصلات الأمريكية، وصعدت أيضاً الأسهم الحساسة للتغيرات الاقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط خلال الليل. وربح نيكاي 1.94 % ليسجل 66753.72 نقطة عند الإغلاق، بعد أن ارتفع بأكثر من 2 % لفترة وجيزة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ⁠1.67 % ليصل إلى 4108.65 نقاط. وصعد المؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 1.3 % خلال الليل رغم إغلاق الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف مع استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل صدور ‌بيانات التضخم وسوق العمل.

وقال كازواكي شيمادا الخبير الكبير لدى إيواي كوزمو سيكيوريتيز: «يرتفع نيكاي عندما يرتفع مؤشر أشباه الموصلات الأمريكي، حتى ‌في ظل تراجع السوق الأمريكية بشكل عام، وهذا ‌هو الاتجاه السائد حالياً في السوق».

وزاد سهم مجموعة سوفت بنك ‌المستثمرة في قطاع التكنولوجيا ‌6.55 %، وارتفع أيضاً سهم شركتي طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 2.69 بالمئة وأدفانتست ​لتصنيع معدات اختبار ‌الرقائق 1.03 %.

وربح سهم ​شركة فوجيكورا لتصنيع كابلات الألياف ⁠الضوئية 5.94 %.

وارتفع سهم تايو يودن، التي تصنع المكثفات الخزفية متعددة الطبقات لتنظيم الطاقة في خوادم الذكاء الاصطناعي 2.27 %، بعد أن ​أعلنت الشركة ⁠عزمها الدخول في ⁠تحالف تجاري مع شركة تي.دي.كيه لتصنيع المكونات الإلكترونية التي صعد سهمها 2.12 %.

وانخفض سهم نظيرتها موراتا للتصنيع 2.94 %.

وزادت أسهم ⁠القيمة، ما ساعد على تعويض الخسائر التي تكبدتها المؤشرات بعد أن أصبح تداول غالبية الأسهم دون الحق في توزيعات الأرباح عقب انتهاء الموعد النهائي يوم الاثنين للحصول على حق الحصول على توزيعات الأرباح في منتصف المدة.

وقال شيمادا: «هذا يدل على قوة ‌العوامل الأساسية في السوق».

وارتفعت أسهم البنوك مع صعود سهم مجموعة ميزوهو المالية ​4.52 %. وزاد سهما مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية بأكثر من 3 % بالمئة.

ومن أكثر من 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 72 %، وانخفض 23 %، ​واستقر 3%.