صعود المؤشرات الأوروبية بدعم صعود أسهم قطاع التكنولوجيا



ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء، بدعم صعود أسهم قطاع التكنولوجيا مع متابعة المستثمرين تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران.

وتتجه الأسهم الأوروبية نحو ​تسجيل انخفاض شهري للمرة الأولى منذ 6 ​أشهر، مع تأثر أسواق السندات حول العالم سلباً بمخاطر التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % إلى ⁠642.69 نقطة بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش.

ومن المتوقع أن ينهي المؤشر الشهر على انخفاض 1.5 %، وأن ينهي الربع الثالث دون تغيير يذكر ‌تقريباً.

وأدى الارتفاع الحاد في عوائد السندات العالمية إلى مستويات هي الأعلى منذ عقود عدة إلى الضغط على الأسهم في الأسابيع القليلة الماضية، ‌ويستعد المستثمرون لرفع أسعار الفائدة من أجل ‌كبح الضغوط التضخمية الناجمة ‌عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وزادت أسعار النفط قليلاً الأربعاء بعدما ​نفى الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب ​استعداده لتخفيف العقوبات على إيران، ⁠في حين ضغطت قطر من أجل إجراء محادثات لإنهاء الحرب. وانخفضت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 ​سنوات ⁠لليوم الثاني على ⁠التوالي.

ونما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في الربع الثاني، بينما جاءت قراءة التضخم في ⁠فرنسا لشهر سبتمبر أعلى من المتوقع.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الألمانية لسبتمبر في وقت لاحق، ما قد يوفر مؤشرات على حالة الاقتصاد الألماني.

وحل قطاع التعدين بين ‌الأسهم الرابحة، بقيادة سهمي بوليدن إيه.بي وريو تينتو، بينما انخفضت ​أسهم الإعلام.

وصعد سهم جلينكور 1.4 % بعد حصول الشركة على الموافقات لمواصلة عملياتها في مشروع الفحم الحراري في هانتر فالي بأستراليا حتى عام 2045.