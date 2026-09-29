تراجع ثقة المستهلكين في أمريكا لأدنى مستوى منذ 2014

هبطت ثقة المستهلكين في أمريكا خلال سبتمبر إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 12 عاماً، مع تزايد توقعات الأسر بتدهور أوضاع الأعمال التجارية وسوق العمل خلال الأشهر الستة المقبلة، بحسب مؤسسة كونفرانس بورد، الثلاثاء.

وأعلنت مؤسسة كونفرانس بورد Conference Board أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض بمقدار 6.7 نقاط خلال سبتمبر ليصل إلى 81.9 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 2014.

وجاءت القراءة أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، إذ كانوا يتوقعون أن يسجل المؤشر 89.2 نقطة.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة كونفرانس بورد، دانا بيترسون، إن تقييم المستهلكين لأوضاع الأعمال التجارية الحالية تحول إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى منذ سبتمبر 2024.

وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة كونفرانس بورد، دانا بيترسون، أن نظرة المستهلكين إلى أوضاع سوق العمل الحالية تدهورت أيضاً، لكنها ظلت ضمن النطاق الإيجابي.

وتوقعت الأسر الأمريكية تراجع أوضاع الأعمال التجارية وسوق العمل خلال الأشهر الستة المقبلة، ما يعكس تنامي المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد وسوق التوظيف.