صعود المؤشرات الأوروبية بدعم قطاع التكنولوجيا



صعدت المؤشرات الأوروبية ​في مستهل تداولات الثلاثاء مدعومة بأسهم قطاع ‌التكنولوجيا ​غير أن ارتفاع أسعار النفط الخام وعوائد السندات حد من المكاسب. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إلى 640.28 نقطة بحلول الساعة ⁠0719 بتوقيت جرينتش.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا من بين الأكثر ارتفاعاً نتيجة لصعود أسهم شركات أشباه الموصلات. ‌وأوردت رويترز في وقت سابق أن أنثروبيك تراهن بشكل كبير على ‌أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً ‌في الاقتصاد العالمي وأن مستثمرين سيساعدون ‌في تمويل ‌هذا التحول. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الشركة ​بعد الطرح ‌العام تريليوني ​دولار.

وأدى ارتفاع أسعار ⁠النفط إلى الحد من مكاسب السوق بشكل عام، وظلت عقود خام ​برنت ⁠عند ⁠106.99 دولارات للبرميل وسط جمود الوضع في الصراع بالشرق الأوسط.

وينتظر المستثمرون الآن ⁠بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة والقراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو، المقرر صدورهما في وقت لاحق.

وعلى صعيد الأسهم ‌الفردية، قفز سهم لوجراند 5.8 % بعد ​أن رفعت المجموعة الفرنسية المتخصصة في البنية التحتية الكهربائية والرقمية للمباني أهدافها على المدى المتوسط.