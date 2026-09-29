الدولار قرب أعلى مستوياته في شهرين

حافظ الدولار اليوم الثلاثاء على تداوله قرب أعلى مستوياته في شهرين، مدعوماً بتقلبات أسعار النفط والارتفاع السريع في عوائد سندات الخزانة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند 101.2 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً، ومتجهاً لتحقيق مكاسب بنحو 1.8% خلال سبتمبر، في أفضل أداء شهري له منذ يونيو.

وتداول اليورو قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 1.1367 دولار، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3248 دولار، بالقرب أيضاً من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، وفقاً لرويترز.

وتراجع الين الياباني بشكل طفيف إلى 157.40 مقابل الدولار، بينما استقر اليوان في التعاملات الخارجية عند 6.71 مقابل الدولار، وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بنسبة 0.1% إلى 0.7013 و0.5660 دولار على التوالي.