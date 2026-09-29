الصين تدرس السماح لـ«علي بابا» و«بايت دانس» بشراء رقائق من «إنفيديا»

ألمحت الحكومة الصينية إلى إمكانية السماح لشركات تكنولوجية كبرى، من بينها «علي بابا» و«بايت دانس»، بشراء رقائق الرسوميات الجديدة «RTX Pro 5500» من شركة «إنفيديا»، في خطوة من شأنها أن تتيح للشركات الصينية الوصول إلى أحد منتجات الشركة الأمريكية المتقدمة، رغم القيود الأمريكية المفروضة على تصدير أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي إلى السوق الصينية.

ونقلت «ذا إنفورميشن» عن مصادر مطلعة أن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية طلبت مؤخراً من عدد من الشركات تقديم خطط تفصيلية بشأن احتياجاتها من معالجات الرسوميات المتطورة من «إنفيديا»، بما في ذلك الكميات التي تعتزم شراءها، والأغراض التي ستستخدم فيها هذه الرقائق.

وتشير الخطوة إلى أن بكين تدرس التعامل مع بعض منتجات «إنفيديا» بصورة مختلفة عن الرقائق الأكثر تقدماً المصممة خصيصاً لتسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تخضع لقيود أمريكية مشددة على تصديرها إلى الصين.

وتحظر الولايات المتحدة تصدير أقوى معالجات «إنفيديا» المخصصة لتشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي إلى الصين، وتأتي هذه القيود ضمن استراتيجية واشنطن للحد من وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة ومعدات تصنيعها، خصوصاً تلك التي يمكن استخدامها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، في ظل المنافسة التكنولوجية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.