صعود المؤشرات الأوروبية بدعم من قطاع الطاقة



ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الأسبوع، بدعم من قطاع الطاقة، وبدعم ​من صعود أسهم شركات بناء المنازل ‌البريطانية، ​إلا أن المكاسب ظلت محدودة بفعل ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إلى 640.43 نقطة بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، وتداولت معظم البورصات ⁠الرئيسية في المنطقة على ارتفاع.

وقفزت أسهم شركات بناء المنازل البريطانية بعدما قالت الحكومة إنها ستؤكد في الموازنة الشهر المقبل إطلاق برنامج جديد ‌للقروض لمشتري المنازل للمرة الأولى، في إحياء لسياسة تهدف إلى تعزيز تملك المنازل، ودعم قطاع البناء.

وارتفعت ‌أسهم بيرسيمون وبارات ريدرو وتايلور ويمبي ‌وفيستري ما بين 13 و17 %،

لكن مكاسب السوق الأوسع ظلت محدودة، بسبب ارتفاع أسعار خام برنت بأكثر من 3 % بعدما رفض ​الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب مقترحاً ​إيرانياً لإعادة فتح مضيق ⁠هرمز وإنهاء الصراع، ما أبقى التوتر في الشرق الأوسط في دائرة الاهتمام.

وارتفع مؤشر أسهم شركات ​الطاقة ⁠الأوروبية 0.5 ⁠%، بينما هبطت أسهم شركات التعدين 2 % مع تراجع أسعار المعادن المقومة بالدولار بفعل قوة ⁠العملة الأمريكية.

وسيركز المستثمرون على تصريحات كل من كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، وديف رامسدن، نائب محافظ بنك إنجلترا، في وقت لاحق من اليوم، لا سيما مع توقعات الأسواق ‌بمزيد من التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية الكبرى لكبح ​الضغوط التضخمية.

وعلى مستوى الأسهم الفردية ارتفع سهم أكزو نوبل نحو 1 % بعدما استأنف جيه.بي مورجان تغطيته للسهم مع توصية «بزيادة الوزن النسبي».