تراجع المؤشرات اليابانية بضغط ارتفاع أسعار النفط



تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات، الاثنين، لتتخلى عن مكاسبها المبكرة، متأثرة بارتفاع أسعار النفط.

وأنهى المؤشر نيكاي تعاملات متراجعاً، منهياً سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام، مع ‌تراجع ​العقود الآجلة لمؤشر ناسداك قبيل إعلان شركة مايكرون تكنولوجي الأمريكية لصناعة رقائق الذاكرة نتائج أعمالها في وقت لاحق من الأسبوع.

وتراجع المؤشر نيكاي 0.73 %، ليغلق عند 65877.62 نقطة، بعد أن ارتفع بنحو 4.5 %، خلال ⁠الجلسات الخمس السابقة، وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.40 % إلى 4112.00 نقطة.

وقال تاكاماسا إيكيدا، كبير مديري المحافظ لدى جي.سي.آي أسيت مانجمنت، إن المستثمرين باعوا ‌الأسهم مع تراجع العقود الآجلة لناسداك خلال التعاملات الآسيوية قبيل صدور النتائج الفصلية لشركة مايكرون، الأربعاء.

وأضاف أن المتعاملين باعوا ‌الأسهم أيضاً لإعادة موازنة مراكزهم الاستثمارية في نهاية ‌النصف الأول من العام، وقال إيكيدا: «يتحرك مؤشر أشباه ‌الموصلات الأمريكي داخل نطاق عرضي ‌منذ 20 يونيو، وهذا النطاق واسع نسبياً، ومن المرجح أن يستمر ​التداول داخله خلال ‌الأشهر الثلاثة ​إلى الأربعة المقبلة»، مضيفاً أن المؤشر ⁠نيكاي سيحاكي هذا الاتجاه أيضاً.

وارتفع مؤشر أشباه الموصلات الأمريكي 1.4 % يوم الجمعة بدعم من أسهم الذكاء الاصطناعي.

وفي ​وقت ⁠سابق من الجلسة ⁠صعد نيكاي بما يصل إلى 1 %، مسجلاً 67034.74 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف أغسطس.

وكان ⁠نطاق السوق سلبياً، إذ ارتفعت 53 سهما فقط على مؤشر نيكاي مقابل تراجع 171 سهماً، بينما استقر سهم واحد دون تغيير.

وتصدرت سوسيونيكست الخسائر بهبوط 5.15 %، تلتها إيبيدن بانخفاض 4.43 %، ثم شركة كيوكسيا ‌هولدنجز لصناعة الرقائق التي تراجعت 4.37 %.

أما أكبر الرابحين على المؤشر فكان ​لمجموعة إبارا، التي ارتفعت 2.82 %، تلتها مجموعة ميزوهو المالية بصعود 2.01 %، مسجلة أعلى إغلاق منذ يونيو 2007، ثم داي-إيتشي لايف هولدنجز، التي زادت 1.91 %.