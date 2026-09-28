تحقيق أسترالي مع «أوبن إيه.آي» و«أنثروبيك»

أكدت السيناتور الأسترالية سارة هانسون-يونج، أنه جرى استدعاء الرئيسين التنفيذيين لشركتي ‌أوبن ​إيه.آي وأنثروبيك للمثول أمام لجنة تحقيق بمجلس الشيوخ الأسترالي بشأن الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أيام من الكشف عن اختراق روبوت تابع لأوبن إيه.آي لقاعدة بيانات النظام الصحي في البلاد.

وأثار اختراق نظام ⁠ميديكير الصحي، الذي ندد به رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، اهتماماً واسعاً باعتباره أحد أبرز الوقائع التي تمكن فيها وكلاء ذكاء اصطناعي من ‌الوصول إلى أنظمة خارج الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم السيناتور هانسون-يونج من حزب الخضر الأسترالي، والتي تترأس التحقيق: ‌إن سام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن إيه.آي وداريو ‌أمودي الرئيس التنفيذي لأنثروبيك تلقيا طلبين ‌خطيين للمثول أمام اللجنة، التي ‌تعتزم عقد جلسات استماع علنية في العاصمة كانبيرا الخميس.

ويبحث تحقيق مجلس الشيوخ التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات على المجتمعات والصناعات الأسترالية، فضلاً ​عن الموارد ⁠المائية والطاقة.

⁠وهو واحد من تحقيقات عدة على مستوى الولايات والحكومة الاتحادية بشأن الذكاء الاصطناعي. وقالت هانسون-يونج في بيان:

«هناك ⁠أسئلة جدية يتعين على سام ألتمان الإجابة عنها بشأن اختراق أوبن إيه.آي لمواقع إلكترونية حكومية أسترالية».

وأضافت أن ألتمان وأمودي «يجب أن يمثلا أمام مجلس الشيوخ ويجيبا عن أسئلته ويجريا نقاشاً صريحاً بشأن ‌شكل التنظيم الفعال والدائم الذي ينبغي أن يخضع له هذا القطاع».