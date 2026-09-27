ارتفاع وفيات حوادث العمل في الاتحاد الأوروبي خلال 2024

بلغ عدد حوادث العمل المميتة في الاتحاد الأوروبي 3,367 حادثاً في 2024، بزيادة 1.4%، ما يعادل 45 حالة وفاة إضافية مقارنة بعام 2023.

وفي المقابل، تراجع عدد حوادث العمل غير المميتة إلى نحو 2.78 مليون حادث، بانخفاض 1.5%، أي 43,742 حادثاً أقل من العام السابق.

وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن قطاع البناء سجل أعلى عدد من حوادث العمل المميتة في 2024، بواقع 776 وفاة، مقابل 802 في 2023، يليه قطاع النقل والتخزين بـ537 وفاة، ثم الصناعة التحويلية بـ466 وفاة.

وفيما يتعلق بالحوادث غير المميتة، تصدرت الصناعة التحويلية القائمة بـ509,851 حادثاً خلال 2024.

وأشار يوروستات إلى أن هذا المستوى يعد الأدنى المسجل في القطاع خلال العقد الأخير، باستثناء عام 2020 الذي شهد تسجيل 498,060 حادثاً في خضم جائحة كورونا.

وجاء قطاع البناء في المرتبة التالية بـ352,520 حادثاً، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بـ345,282 حادثاً.