شركة بوينج تعلن رصد مشكلة برمجية جديدة في طائرات 737 ماكس

أعلنت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات أمس السبت أنها رصدت مشكلة برمجية جديدة في أسطول طرازها واسع الانتشار 737 ماكس.

وقالت الشركة إن المشكلة يمكن أن تحرم الطيارين من نظام التوجيه الآلي خلال سيناريو هبوط محدد بعد محاولة هبوط تم إلغاؤها.

وأوضحت بوينج أن الطيارين مدربون على التعامل مع مثل هذه المواقف بأمان باستخدام الإجراءات الحالية، مضيفة أن المهندسين يعملون على تحديث برنامج لإصلاح المشكلة تماما.

ومازال لم يتضح عدد الطائرات المتضررة من بين أكثر من 2000 من طراز 737 ماكس تم تسليمها حتى الآن.

ويشار إلى أن طراز 737 ماكس أوقع شركة بوينج في أسوأ أزمة في تاريخها بعد حادثين في أكتوبر 2018 و مارس 2019 أوديا بحياة 346 شخصا.